الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أيهما أفضل لصحة الجسم الاستحمام بالماء البارد أم الدافئ؟..دراسة حديثة توضح الفارق

أيهما أفضل لصحة الجسم الاستحمام بالماء البارد أم الدافئ؟..دراسة حديثة توضح الفارق
0

تواصل – وكالات:

أكدت دراسة جديدة أن الاستحمام بالماء الدافئ بانتظام يمكن أن يحاكي في الواقع العديد من الفوائد الصحية لممارسة الرياضة.

ووفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أُجريت الدراسة من قبل باحثين في جامعة «كوفنتري» البريطانية على متطوعين يقضون فترات متساوية من الوقت في الاستحمام بماء دافئ والمشي أو الركض أو ركوب الدراجات.

ووجد الباحثون أن الاستحمام في حوض دافئ يزيد من تدفق الدم، ودرجة حرارة الجسم، ومعدل ضربات القلب، تماماً مثلما تفعل التمارين الرياضية، وأنه يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز نمو الخلايا وإصلاحها، بل ويعمل مضاداً للاكتئاب.

كما أشار فريق الدراسة إلى أن استخدام الماء الدافئ في الاستحمام يقلل الالتهاب ويساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، فإن هذه الوسيلة غير قادرة على المساعدة في فقدان الدهون أو تحسين كتلة العضلات وكثافة العظام، وفقاً للباحثين.

وأكد الباحثون أن الجمع بين التمارين الرياضية والاستحمام بماء دافئ يمكن أن يؤدي إلى صحة أفضل.

وقال تشارلز ستيوارد، أحد مؤلفي الدراسة: «الادعاء الذي يطلقه البعض بأن (التمارين الرياضية دواء للجسم) هو في الحقيقة ادعاء غير صحيح. إنها بالطبع واحدة من أفضل الطرق للبقاء بصحة جيدة، ومع ذلك، فإن الدواء لا يعمل إذا لم تكن مستعداً لتناوله».

يذكر أن نحو 25 في المائة من البالغين في جميع أنحاء العالم لا يقومون بالحد الأدنى من التمارين البدنية الموصي به من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو 150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع.

مواد ذات صلة

بعد تعرضه لحادث في «الدمام».. معلم يتحدى الإعاقة ويمارس الرياضة بقدم واحدة (فيديو)

بعد تعرضه لحادث في «الدمام».. معلم يتحدى الإعاقة ويمارس الرياضة بقدم واحدة (فيديو)

5 نصائح للحفاظ على صحة «رئتيك»

5 نصائح للحفاظ على صحة «رئتيك»

خلال أسبوع.. 4 أشقاء يحولون سطح منزلهم إلى «صالة رياضية» بمكة

خلال أسبوع.. 4 أشقاء يحولون سطح منزلهم إلى «صالة رياضية» بمكة

«العمار» يوضح أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان

«العمار» يوضح أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة