الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ما هي أعظم أسباب إجابة الدعاء؟ الشيخ المصلح يجيب

ما هي أعظم أسباب إجابة الدعاء؟ الشيخ المصلح يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن أعظم أسباب إجابة الدعاء.

وقال الشيخ المصلح، إن من أعظم أسباب إجابة الدعاء إظهار الافتقار إلى العزيز الغفار جل وعلا، فمن اجتهد في دعاء ربه وألحّ عليه وأظهر فقره إلى ربه كان حريا أن يُجاب إلى مسألته وأن يعطى مطلوبه.

وتابع الشيخ خالد المصلح: “إن الله كريم منان يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويداه مبسوطتان بالخير سحاء الليل والنهار”.

مواد ذات صلة

«المصلح» يوضح فضيلة صيام ستة أيام من شوال (فيديو)

«المصلح» يوضح فضيلة صيام ستة أيام من شوال (فيديو)

«المصلح»: إخراج زكاة الفطر يجب أن يكون طعاماً من غالب قوت البلد (فيديو)

«المصلح»: إخراج زكاة الفطر يجب أن يكون طعاماً من غالب قوت البلد (فيديو)

8 حالات تدعو لك فيها الملائكة بدعاء مستجاب.. تعرف عليها

8 حالات تدعو لك فيها الملائكة بدعاء مستجاب.. تعرف عليها

هل يجوز الفطر في رمضان بسبب الصداع؟ الشيخ المصلح يجيب (فيديو)

هل يجوز الفطر في رمضان بسبب الصداع؟ الشيخ المصلح يجيب (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة