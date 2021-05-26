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وكيل التعليم: الفصول الدراسية الثلاثة جاءت بعد دراسات مقارنة مع عدة دول

وكيل التعليم: الفصول الدراسية الثلاثة جاءت بعد دراسات مقارنة مع عدة دول
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث د. محمد المقبل، وكيل وزارة التعليم للتعليم العام بالرياض، عن تفاصيل اعتماد ثلاثة فصول دراسية في المملكة وتأثيرها على العملية التعليمية.

وأوضح محمد المقبل، في تصريحات لـ”العربية”، أن الفصول الدراسية الثلاثة جاءت بعد دراسات مقارنة مع عدة دول.

وأشار د. محمد المقبل، إلى تنظيم ورش عمل متخصصة بهدف تطوير العملية التعليمية والارتقاء بقدرات المعلمين والمعلمات.

نظام الثلاثة الفصول يحتاج إلى توعية

وبالأمس أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، أن نظام الثلاثة الفصول يحتاج إلى توعية، موضحاً أن نظام الثلاث فصول مقدم عندنا في المملكة، ففي المرحلة الثانوية لدينا فصلين وفصل صيفي، وفي الجامعة لدينا فصلين وفصل صيفي.

الفصول الدراسية وتعددها

وتابع وزير التعليم “بالنسبة للفصول الدراسية وتعددها فهي إطار تأتي تنظيم إداري لتقديم المناهج وتقديم المعارف والمهارات بالطريقة المثمرة للطلاب”.

وأشار وزير التعليم إلى أن رحلة التعليم للعام المقبل ستكون ممتعة للمعلمين والمعلمات لأنه سيعطيعهم فترات استراحة مع أسرهم ، أيضا بالنسبة للطلاب تكسر الجمود الطويل، مضيفا أن جميع الدول في العالم تحظى بمعدل إجازات في داخل الفصل أعلى من الموجود في المملكة.

التقويم الدراسي الجديد

في سياق متصل، نشرت وزارة التعليم، أمس الأربعاء، التقويم الدراسي الجديد، وذلك بعد اعتماده من مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442هـ.

-بداية الفصل الأول 21-1-1443هـ
-بداية الفصل الثاني 1-5-1443هـ
-بداية الفصل الثالث 17-8-1443هـ
-بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1-12-1443هـ
-عدد أيام الدراسة الفعلية 183 يوماً
-عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 69 يوماً
-عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي القادم دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع 39 يوماً

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