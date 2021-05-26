توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وأمطار رعدية على 8 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقّع سماءً غائمةً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض وحائل.

ومن المتوقع أيضا أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع والعلا، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة.