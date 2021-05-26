استشاري يكشف معدل ساعات نوم المواطنين يومياً.. ويحذر من الإصابة بهذه الأمراض

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كشف استشاري طب النوم الدكتور سعد الشريف، أن معدل نوم المواطنين في المملكة يومياً هو 6 ساعات ونصف وهو أقل من المعدل الطبيعي عالمياً.

وأوضح في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية ” أن عدد الساعات الموصي بها يختلف بحسب الفئة العمرية للإنسان، فحديثو الولادة يحتاجون من 14 لـ20 ساعة نوم، تقل تدريجيًّا مع تقدم الطفل في العمر.

وأكد أنه في مرحلة ما قبل المدرسة من سن 3 إلى 5 سنوات فإن الطفل يحتاج من 10 إلى 12 ساعة للنوم، وفي سن المرحلة الابتدائية يحتاجون إلى حوالي 9 إلى 11 ساعة.

وأشار إلى أن الطلاب في سن المرحلتين المتوسطة والثانوية فيحتاجون تقريبًا من 8 إلى 10 ساعات نوم، فيما يحتاج البالغون من 7 إلى 9 ساعات، أما بالنسبة للأشخاص فوق 65 سنة فيحتاجون ما بين 7 إلى 8 ساعات من النوم يومياً.

وأكد أن عدم الحصول على النوم الكافي يؤدي إلى جعل الإنسان سريع الغضب وأكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب، كما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري وأمراض القلب.