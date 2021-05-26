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القبض على «خمسينية مخالفة» سرقت عدة منازل في جيزان

القبض على «خمسينية مخالفة» سرقت عدة منازل في جيزان
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة جازان، اليوم الأربعاء، من القبض على امرأة يمنية مخالفة قامت بسرقة عدة منازل في جيزان.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل لله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على امرأة من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، مخالفة لنظام الإقامة والعمل، لقيامها بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها بذات النمط والسلوك الإجرامي في مدينة جيزان.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه جرى إيقافها واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

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