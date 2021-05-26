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هل عدم ظهور أعراض جانبية يعني أن اللقاح أو جهاز المناعة لا يعمل؟ «الصحة» تجيب

هل عدم ظهور أعراض جانبية يعني أن اللقاح أو جهاز المناعة لا يعمل؟ «الصحة» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن ظهور الأعراض الجانبية علامة جيدة لأنها تثبت أن جهاز المناعة لدى متلقي اللقاح فعال ويستجيب.

ولكن إذا لم تعاني من أي أعراض فهل هذا يعني أن اللقاح أو جهاز المناعة لديك لا يعمل؟ هذا ما نفته وزارة الصحة، حيث قالت إن الآثار الجانبية مثل الحمى والقشعريرة والتعب بعد التطعيم تشير إلى أن جهازك المناعي يستجيب للقاح.

وأضافت “إذا لم تعاني من الآثار الجانبية فهذا لا يعني أن جهازك المناعي لا يعمل؛ بل يعمل بهدوء”.

وتابعت وزارة الصحة: “أما الكدمات والتورم والحساسية في موقع الحقن, فهي لا ترتبط بلقاح كورونا فقط. ويمكن أن تحدث هذه الآثار الجانبية بعد أي لقاح أو عند سحب الدم أو تلقي حقن الستيرويد أو الفيتامينات”.

https://twitter.com/SaudiMOH937/status/1397584714169556999

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