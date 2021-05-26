الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف على عقد التشغيل والصيانة

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أعلنت الهيئة الملكية بينبع توفر 9 وظائف على عقد التشغيل والصيانة، للعمل لدى (شركة دار المعدات الطبية والعلمية) في (المركز الطبي بينبع)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 -مدير التشغيل والصيانة.

2 -مدير قسم النظافة.

3 -مشرف هندسة أجهزة طبية.

4 -مهندس أجهزة طبية (وظيفتان).

5 -موظف حريق وسلامة.

6 -ملاحظ – مدني.

7 -أخصائي تصنيف المواد (وظيفتان).

التخصصات المطلوبة:

– (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الطبية، هندسة السلامة المهنية، إدارة المواد) أو ما يعادلها.

الشروط والتفاصيل:اضغط هنا

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 14/10/1442هـ الموافق 26/05/2021م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 2021/06/04 الموافق 1442/10/23هـ ، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا.