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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف على عقد التشغيل والصيانة

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر وظائف على عقد التشغيل والصيانة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بينبع توفر 9 وظائف على عقد التشغيل والصيانة، للعمل لدى (شركة دار المعدات الطبية والعلمية) في (المركز الطبي بينبع)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 -مدير التشغيل والصيانة.
2 -مدير قسم النظافة.
3 -مشرف هندسة أجهزة طبية.
4 -مهندس أجهزة طبية (وظيفتان).
5 -موظف حريق وسلامة.
6 -ملاحظ – مدني.
7 -أخصائي تصنيف المواد (وظيفتان).

التخصصات المطلوبة:
– (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الطبية، هندسة السلامة المهنية، إدارة المواد) أو ما يعادلها.

الشروط والتفاصيل:اضغط هنا

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 14/10/1442هـ الموافق 26/05/2021م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 2021/06/04 الموافق 1442/10/23هـ ، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا.

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