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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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انقطاع التيار في «عرعر».. وشركة الكهرباء تعتذر لعملائها

انقطاع التيار في «عرعر».. وشركة الكهرباء تعتذر لعملائها
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تواصل – فريق التحرير:

اعتذرت شركة الكهرباء السعودية، اليوم الأربعاء، بسبب انقطاع التيار عن بعض المشتركين في محافظة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية مؤكدة أنه تم إعادة التيار بعد مرور ربع ساعة تقريبًا.

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “خروج خط نقل من الخدمة في بعض محطات الكهرباء في محافظة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية”.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن فرق الصيانة بدأت في إعادة الخدمة للمشتركين خلال 15 دقيقة، وتمت إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين. والشركة تعتذر للانقطاع الخارج عن الإرادة.

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