الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير التعليم:معدل الإجازات الدراسية في جميع دول العالم أعلى من الموجود في المملكة

وزير التعليم:معدل الإجازات الدراسية في جميع دول العالم أعلى من الموجود في المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، أن نظام الثلاثة الفصول يحتاج إلى توعية، موضحاً أن نظام الثلاث فصول مقدم عندنا في المملكة، ففي المرحلة الثانوية لدينا فصلين وفصل صيفي، وفي الجامعة لدينا فصلين وفصل صيفي.

الفصول الدراسية وتعددها

وتابع وزير التعليم “بالنسبة للفصول الدراسية وتعددها فهي إطار تأتي تنظيم إداري لتقديم المناهج وتقديم المعارف والمهارات بالطريقة المثمرة للطلاب”.

وأشار وزير التعليم إلى أن رحلة التعليم للعام المقبل ستكون ممتعة للمعلمين والمعلمات لأنه سيعطيعهم فترات استراحة مع أسرهم ، أيضا بالنسبة للطلاب تكسر الجمود الطويل، مضيفا أن جميع الدول في العالم تحظى بمعدل إجازات في داخل الفصل أعلى من الموجود في المملكة.

التقويم الدراسي الجديد

في سياق متصل، نشرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، التقويم الدراسي الجديد، وذلك بعد اعتماده من مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442هـ.

-بداية الفصل الأول 21-1-1443هـ
-بداية الفصل الثاني 1-5-1443هـ
-بداية الفصل الثالث 17-8-1443هـ
-بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1-12-1443هـ
-عدد أيام الدراسة الفعلية 183 يوماً
-عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 69 يوماً
-عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي القادم دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع 39 يوماً

 

 

مواد ذات صلة

«التعليم» تنشر التقويم الدراسي الجديد المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة

«التعليم» تنشر التقويم الدراسي الجديد المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة

وزير التعليم يعلن خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل.. 3 فصول دراسية و12 إجازة

وزير التعليم يعلن خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل.. 3 فصول دراسية و12 إجازة

ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم للإعلان عن تحديثات خطة العام الدراسي الجديد

ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم للإعلان عن تحديثات خطة العام الدراسي الجديد

توجيه من «التعليم» لجميع قطاعاتها بشأن لقاح «كورونا»

توجيه من «التعليم» لجميع قطاعاتها بشأن لقاح «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>