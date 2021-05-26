«من فواكه الجنة».. 10 فوائد صحية مدهشة للرمان تجعله عصيرك المفضل

تواصل – وكالات:

ذكر الله سبحانه وتعالى الرمان في القرآن، وأخبرنا سبحانه أن الرمّان من فاكهة الجنة فقال عز وجل: (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ)، والرمان من الفواكه ذات العصائر الطبيعية المغذية واللذيذة إذ يحتوي عصير الرمان على أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية، تم استخدام فاكهة الرمان كدواء في الطب الشعبي القديم منذ آلاف السنين.

نستعرض في التقرير التالي أبرز فوائد عصير الرمان، وفقًا لـ”Medical news today”.

1-مضادات الأكسدة

تحصل بذور الرمان على لونها الأحمر النابض بالحياة من مادة البوليفينول، هذه المواد الكيميائية هي مضادات الأكسدة القوية.

يحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من النبيذ الأحمر والشاي الأخضر، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان في إزالة الجذور الحرة، وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب.

2- الوقاية من السرطان

وجد الباحثون أن عصير الرمان قد يساعد في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا، على الرغم من الدراسات المتعددة حول تأثيرات العصير على سرطان البروستاتا لا تزال النتائج أولية.

على الرغم من عدم وجود دراسات طويلة الأمد مع البشر تثبت أن عصير الرمان يقي من الإصابة بالسرطان أو يقلل من مخاطر الإصابة به، إلا أن إضافته إلى نظامك الغذائي لن يضر بالتأكيد.

3- يحسن الهضم

يمكن لعصير الرمان أن يقلل الالتهاب في الأمعاء ويحسن الهضم، قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

على الرغم من وجود معتقدات وأبحاث متضاربة حول ما إذا كان عصير الرمان يساعد في علاج الإسهال أم يفاقمه، لذلك يوصي معظم الأطباء بتجنبه حتى تشعر بالتحسن وتهدأ الأعراض.

4- مضاد للالتهابات

عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي والأضرار.

كما تساعد مركبات الفلافانول الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف، هشاشة العظام، التهاب المفاصل الروماتويدي، وأنواع أخرى من التهاب المفاصل.

5- أمراض القلب وضغط الدم

يعتبر عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب، يبدو أنه يحمي القلب والشرايين، وأظهرت بعض الدراسات أن العصير يحسن تدفق الدم ويمنع تصلب الشرايين، قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين، لكن قد يتفاعل الرمان سلبًا مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول مثل الستاتين.

و يساعد شرب عصير الرمان أيضًا في خفض ضغط الدم الانقباضي، وأشارت دراسة شملت عدد من التجارب أن تناول عصير الرمان يوميًا قد يقي من ارتفاع الضغط وحماية القلب.

6-مرض السكري

كان الرمان يستخدم تقليديًا كعلاج لمرض السكري في الشرق الأوسط والهند، بينما لا يزال الكثير غير معروف عن تأثيرات الرمان على مرض السكري، فقد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم.

7- مضاد للفيروسات

بين فيتامين سي والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة مثل فيتامين هـ، يمكن لعصير الرمان أن يمنع المرض ويحارب العدوى، ثبت أيضًا أن الرمان مضاد للبكتيريا والفيروسات في الاختبارات المعملية، يتم دراستها لمعرفة تأثيرها على العدوى والفيروسات الشائعة.

8- غني بالفيتامينات

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40% من الاحتياجات اليومية من فيتامين سي، يمكن تكسير فيتامين سي بالعصير المبستر، لذلك يجب اختيار عصير الرمان الطازج أو منزلي الصنع للحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية.

بالإضافة إلى فيتامين سي وفيتامين هـ وعصير الرمان هو مصدر جيد للفولات، البوتاسيوم، وفيتامين ك، يمكن إضافة الرمان إلى النظام الغذائي اليومي أو مجرد تناوله بين الحين والآخر، ولكن يجب التحقق من الملصق للتأكد من أنه عصير رمان نقي بنسبة 100%، بدون إضافة سكر، أو عصير طازج.

9- يعزز الخصوبة

تركيز عصير الرمان من مضادات الأكسدة والقدرة على التأثير على الإجهاد التأكسدي يجعله وسيلة مساعدة محتملة للخصوبة، ثبت أن الإجهاد التأكسدي يسبب خللًا في الحيوانات المنوية ويقلل من الخصوبة عند النساء.

كما ثبت أن العصير يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في المشيمة، يمكن أن يؤدي شرب عصير الرمان أيضًا إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء، وهو أحد الهرمونات الرئيسية وراء الدافع الجنسي.

10- التحمل والأداء الرياضي

قد يكون عصير الرمان هو محسن جيد للأداء الرياضي وزيادة التحمل، قد يساعد العصير في تقليل الألم وتحسين استعادة القوة، كما أنه يقلل من الضرر التأكسدي الناجم عن ممارسة الرياضة.