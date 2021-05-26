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لماذا تم اعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة؟.. «التعليم» توضح الأسباب

لماذا تم اعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة؟.. «التعليم» توضح الأسباب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، مكتسبات تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم بالمملكة.

وأكدت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على موقع “تويتر”، أن الدراسة الفعلية كانت في نظام الفصلين لا تتجاوز 154 يوما أو أقل من ذلك بالإضافة إلى قلة عدد أيام الدراسة بشكل عام والتي كانت 177 يوم في التقويم الدراسي.

وأوضحت الوزارة أنه في نظام الفصلين، كان يشهد انقطاع الطلبة والمعلمين لفترة طويلة خلال إجازة الصيف، مما يؤثر على نواتج التعلم.

وأبانت أن النظام الجديد، سيؤدي إلى معالجة حالة الملل والجمود الناتجة عن طول مدة الدراسة في الفصلين الدراسيين من خلال توزيع الاجازات بطريقة متنوعة في نظام الفصول الثلاثة.

ولفتت الوزارة إلى أن محدودية استثمار موارد المؤسسات التعليمية في نظام الفصلين ولمدة تصل إلى 4 أشهر، بسبب طول إجازة نهاية العام الدراسي في نظام الفصلين.

وأشارت إلى فاعلية تعويض أي فجوة تعليمية أثناء رحلة الطلبة، من خلال الخطط الدراسية الحديثة، ونظام الفصول الثلاثة التي تتيح المعالجات خلال العام الدراسي.

وكانتوزارة التعليم، قد أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء على التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ، والمتضمن 3 فصول دراسية، ومدة كل فصل 13 أسبوعاً.

وأشارت إلى أن بداية الفصل الأول 21-1-1443هـ، أماالفصل الثاني فيبدأ 1-5-1443هـ، ويبدأ الفصل الثالث 17-8-1443هـ.

 

 

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