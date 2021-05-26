«كلية الملك فهد الأمنية» تحدد موعد الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت الإدارة، أن التقديم متاح من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت إلى أن التقديم سيكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 17/10/1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 22/10/1442هـ الساعة التاسعة صباحاً، وسيكون العمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.