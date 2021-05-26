الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«كلية الملك فهد الأمنية» تحدد موعد الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

«كلية الملك فهد الأمنية» تحدد موعد الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت الإدارة، أن التقديم متاح من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط  التالي (اضغط هنا).

وأشارت إلى أن التقديم سيكون  خلال الفترة من يوم السبت الموافق 17/10/1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 22/10/1442هـ الساعة التاسعة صباحاً، وسيكون العمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.

مواد ذات صلة

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية «ضباط»

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية «ضباط»

تنويه مهم من كلية الملك فهد الأمنية بشأن طلب الالتحاق

تنويه مهم من كلية الملك فهد الأمنية بشأن طلب الالتحاق

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية على عدة رتب

فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية على عدة رتب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة