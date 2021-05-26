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هل يمكن للزائر استخدام رخصة قيادة أجنبية؟.. «المرور» يوضح

هل يمكن للزائر استخدام رخصة قيادة أجنبية؟.. «المرور» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور مدى إمكانية استخدام الزائر، للرخصة الأجنبية للقيادة داخل المملكة.

وأبان “المرور” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.

تجدر الإشارة إلى أنه لاستخراج رخصة قيادة دولية لابد من توفر عدة اشتراطات وهي:

-التأكد من خلو سجل طالب الرخصة من أي مخالفات أمنية أو مرورية .

-أن يكون طالب الرخصة لديه رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من إدارة المرور المختصة بالمملكة .

-إذا كان طالب الرخصة الدولية وافد أو مقيم فيشترط أن يكون مقيم إقامة نظامية في المملكة.

-تكون الرخصة الدولية صالحة لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى بنفس الشروط.

-تصرف الرخص الدولية حسب نوع وفئة الرخصة الصادرة من إدارة المرور المختصة.

 

 

 

 

 

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