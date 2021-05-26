ماذا يحدث حال عدم تحديث البيانات لمستفيدي «حساب المواطن»؟

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد بعد حظر حسابه، حيث تساءل عن موعد فتح التسجيل مجدداً في البرنامج.

ورد برنامج حساب المواطن، بقوله: “عزيزي المستفيد، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج، ولا يوجد تاريخ محدد”.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، أنه يتم يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

أهمية تحديث البيانات

ويؤكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث البيانات، لاسيما في حال انتهاء مدة عقد الإيجار، حتى لا يتأثر الدعم بالنسبة للمستفيد، ويشترط أن يكون ساري الصلاحية.

وأوضح برنامج حساب المواطن “أنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء مدة عقد الإيجار للمستفيد يجب عليه التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك”.

إيقاف التسجيل وتعديل الضوابط

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن قبل أشهر إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي، موضحاً في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من دعم حساب المواطن والتي تشمل الفرد المستقل، كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.