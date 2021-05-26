مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع 24 نقطة بتداولات 9.38 مليار ريال

تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الاربعاء على ارتفاع طفيفة، وسط صعود أسهم شركات البتروكيماويات، وكذلك التطوير العقاري والاتصالات.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10471 نقطة مرتفعا بنحو 24 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 9.38 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 302.15 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 382.96 ألف صفقة.

وجاءت أسهم البنك السعودي الفرنسي وجبل عمر على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 2.7 في المائة لكل منهما، ايضا نجد مكاسب على أسهم سابك وسليمان الحبيب بنحو 0.7 و5.5 في المائة على التوالي، في حين أغلق الأخير عند أعلى مستوى له منذ الإدراج.

وتركزت التداولات على أسهم تبوك الزراعية وعناية للتأمين، حيث سجل السهمين تداولات بقيمة 295.9 مليون ريال و280.2 مليون ريال.

وصعدت أسهم 105 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم نماء للبتروكيماويات بمكاسب بالحد الأعلى تلاه أسهم تبوك الزراعية بمكاسب 6.5 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق في نحو شهر ونصف.

كذلك نجد ارتفاعات بأكثر من 4 في المائة، طالت أسهم كل من نسيج واللجين واتحاد الخليج الأهلية وكذلك وحدات مشاعر ريت.

قابل ذلك تراجع أسهم 80 شركة تصدرها أسهم عناية للتأمين بعد هبوط سهمها 6.4 في المائة، تلاه كل من أسهم الإنماء طوكيو مارين وبروج للتأمين في المائة بتراجعات 3.9 و3.2 في المائة.