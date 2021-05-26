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8 أعراض تكشف الإصابة بـ«سرطان الحنجرة»

8 أعراض تكشف الإصابة بـ«سرطان الحنجرة»
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تواصل – وكالات:

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن سرطان الحنجرة له أسباب عدة، أبرزها التدخين، إلى جانب الفيروسات واستنشاق المواد الضارة مثل الأسبستوس والزرنيخ، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

وأوضحت الجمعية أن أعراض سرطان الحنجرة تتمثل في بحة الصوت المستمرة والسعال المزمن والرغبة الملحة في التنحنح واحتقان الحلق والشعور بوجود جسم غريب في الحلق وصعوبات البلع وصعوبات التنفس وضيق التنفس.

وفي حال التحقق من الإصابة بسرطان الحنجرة، يخضع المريض للعلاج الإشعاعي أو الكيميائي. وقد تتطلب بعض الحالات الخضوع لجراحة استئصال الحنجرة.

وللوقاية من سرطان الحنجرة، ينبغي الإقلاع عن التدخين، كما ينبغي ارتداء قناع تنفس واق إذا كانت طبيعة العمل تقتضي استنشاق مواد مسرطنة كالمواد سالفة الذكر.

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