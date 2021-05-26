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«التعليم» تنشر التقويم الدراسي الجديد المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة

«التعليم» تنشر التقويم الدراسي الجديد المتضمن الفصول الدراسية الثلاثة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم، التقويم الدراسي الجديد، وذلك بعد اعتماده من مجلسالوزراء في جلسته يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442هـ.

التقويم الدراسي الجديد
-بداية الفصل الأول 21-1-1443هـ
-بداية الفصل الثاني 1-5-1443هـ
-بداية الفصل الثالث 17-8-1443هـ
-بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1-12-1443هـ
-عدد أيام الدراسة الفعلية 183 يوماً
-عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 69 يوماً
-عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي القادم دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع 39 يوماً
 

وجاء التقويم الدراسي الجديد كما في الصورة أدناه:

الصورة

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