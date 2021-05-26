ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم للإعلان عن تحديثات خطة العام الدراسي الجديد

تواصل – فريق التحرير:

يعقد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، يتناول فيه خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

ووفقاً لقناة “الإخبارية”، سوف يتحدث الوزير في المؤتمر الذي يبدأ عند الساعة الواحدة ظهر اليوم عن تحديثات كبرى على خطة الوزارة للعام الجديد.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت في بيان صحفي أمس، الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وشملت:

أولا: عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التد ريس والتدريب التقني حضوريا إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بدءًا من موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل 1443هـ؛ مما يؤكد أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” من الآن، وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة تحقيقا لسلامة الجميع، وسيتم التحقق من ذلك من خلال تطبيقي “توكلنا” و”تباعد”، وسيكون ذلك متطلبا للدخول إلى جميع مباني الجهات التابعة لوزارة التعليم من المدارس الحكومية والأهلية، والجامعات الحكومية، والجامعات والكليات الأهلية، ومنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ثانيا: العودة لجميع طلبة الجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مقاعد الدراسة، مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.