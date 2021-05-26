«الغذاء والدواء» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر وظائف شاغرة لخريجي البكالوريوس / الماجستير للعمل بمجال التقييم العلمي؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
1- أخصائي أول تقييم علمي (1).
المؤهلات والخبرات:
– شهادة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات التالية:
– الصيدلانيات (Pharmaceutics).
– صيدلة كيميائية.
– حركية دواء.
– الجودة النوعية.
– علم الأدوية والسموم.
– علم العقاقير.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- أخصائي أول تقييم علمي (2).
المؤهلات والخبرات:
– شهادة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات التالية:
الهندسة الوراثية (Genetic engineering).
– الهندسة الحيوية (Bioengineering).
– هندسة العمليات الحيوية (Bioprocess engineering) .
– علم اللقاحات/العلاج المناعي .
– الخلايا الجذعية.
– كيمياء حيوية.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).