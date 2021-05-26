«الغذاء والدواء» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر وظائف شاغرة لخريجي البكالوريوس / الماجستير للعمل بمجال التقييم العلمي؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

1- أخصائي أول تقييم علمي (1).

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات التالية:

– الصيدلانيات (Pharmaceutics).

– صيدلة كيميائية.

– حركية دواء.

– الجودة النوعية.

– علم الأدوية والسموم.

– علم العقاقير.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- أخصائي أول تقييم علمي (2).

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات التالية:

الهندسة الوراثية (Genetic engineering).

– الهندسة الحيوية (Bioengineering).

– هندسة العمليات الحيوية (Bioprocess engineering) .

– علم اللقاحات/العلاج المناعي .

– الخلايا الجذعية.

– كيمياء حيوية.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).