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بالفيديو.. خبير تقني يحذر من «شواحن السيارات» ويقدم نصائح مهمة لتفادي الحرائق

بالفيديو.. خبير تقني يحذر من «شواحن السيارات» ويقدم نصائح مهمة لتفادي الحرائق
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تواصل – فريق التخرير:

أوضح الخبير التقني فيصل السيف، المواصفات التي يجب مراعاتها عند اقتناء شاحن الجوال الذي يستخدم لشحن الجهاز في السيارة، خاصة خلال فصل الصيف، وما يصاحبه من ارتفاع درجات الحرارة وحدوث حرائق داخل المركبات.

وقال “السيف” في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن حرارة الصيف ستأتي بعواقب وخيمة مع كل التقنيات التي لدينا وخاصة ما يستخدم خارج المنزل ومنها في السيارة.

وشدد على ضرورة أن يكون الشاحن المستخدم في السيارة أصلياً وكذلك السلك، ولابد أن يكون أيضاً ذا جودة عالية، منوها إلى ضرورة تغيير الشاحن إن مر على استخدامه عام أو عامان.

وأكد الخبير التقني على ضرورة استبدال الشاحن المصنوع من البلاستيك بشاحن مقوى بالمعدن، وكذلك استخدام سلك يحتوي على طبقة خارجية سميكة لرفع نسبة الأمان.

وحذر من خطورة وضع الشاحن أو الجوال أثناء الشحن في مكان مكشوف على أشعة الشمس، مؤكدا أنها تحتوي على مخاطرة كبيرة خاصة في حال توقف السيارة، ناصحاً باستخدام الشاحن اللاسلكي كونه بديلاً آمناً.

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