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صندوق ذخيرة حية وخمور.. شرطة الرياض تطيح بعدد من المخالفين (فيديو)

صندوق ذخيرة حية وخمور.. شرطة الرياض تطيح بعدد من المخالفين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمدينة الرياض، من القبض على 5 أشخاص، بعد ضبطهم خلال ارتكابهم جرائم في 3 وقائع مختلفة، بينها حيازة مادة مسكرة ومبالغ مالية وصندوق ذخيرة.

وأوضح “سناب الداخلية” أن دوريات الأمن أثناء مباشرة مهامها جنوب العاصمة، ضبطت شخصاً بحوزته 20 قارورة من الخمر المصنع جاهزة للترويج، وتبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر.

كما تمكنت دوريات الأمن من القبض على 3 أشخاص بعد الاشتباه بهم، وعثر بحوزتهم على صندوق كامل من الذخيرة الحية، ومبلغ مالي مجهول المصدر قدره 10 آلاف و500 ريال.

وأشار إلى أنه جرى كذلك ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كان يدير مصنعاً يحتوي على 32 برميلاً و20 قارورة مملوءة بالخمر المصنّع وأدوات التصنيع.

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