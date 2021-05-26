وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الظائف المتاحة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، وفق المسميات التالية

طبيب نائب أول/ أمراض الدم للبالغين (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب/ طب الأورام.

– أخصائي نطق وتخاطب.

– أخصائي أطراف صناعية (عدد 5 وظائف).

– فني مختبر/ سحب دم (عدد 3 وظائف).

– صيدلي (عدد وظيفتين).

– فني صيدلية (عدد وظيفتين).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.