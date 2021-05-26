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توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية وسماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية وسماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة. فيما تكون جنوبية بوجه عام على باب المندب بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

معدلات الحرارة

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، – بمشيئة الله – من الأربعاء 14 شوال 1442هـ أن تخف حدة الحر قليلاً على معظم مناطق المملكة لتصبح حرارة الأجواء مقبولة الى حد ما وتكون الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة لمدة ثلاثة أيام ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية من الأسبوع القادم.

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