الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«البنك المركزي»: احذروا إعلانات الربح السريع.. نصب واحتيال

«البنك المركزي»: احذروا إعلانات الربح السريع.. نصب واحتيال
0

تواصل – فريق التحرير:

تنتشر هذه الأيام إعلانات تدعي تحقيق الربح السريع، بهدف الاحتيال على ضحاياها والحصول على بياناتهم وسلب أموالهم.

وفي هذا السياق، حذر البنك المركزي السعودي، مساء أمس الثلاثاء، من التجاوب مع إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة.

وأوضح البنك المركزي، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إعلانات الربح السريع التي تدعي أنها تمثل جهات حكومية أو شركات مرخصة مجرد إعلانات احتيالية.

ودعا البنك المركزي الجميع إلى عدم التجاوب مع مثل هذه الإعلانات الاحتيالية تماما حتى لا يقع العميل ضحية عمليات الاحتيال أو الابتزاز.

مواد ذات صلة

بالخطوات.. كيف تتجنب الإعلانات الخادشة للحياء (فيديو)

بالخطوات.. كيف تتجنب الإعلانات الخادشة للحياء (فيديو)

القصيم.. الإطاحة بـ3 مقيمين امتهنوا النصب والاحتيال بالتسويق لمؤسسات وهمية

القصيم.. الإطاحة بـ3 مقيمين امتهنوا النصب والاحتيال بالتسويق لمؤسسات وهمية

«صندوق الاستثمارات» يجدد تحذيره من التواصل مع أشخاص ينتحلون اسمه

«صندوق الاستثمارات» يجدد تحذيره من التواصل مع أشخاص ينتحلون اسمه

«البنك المركزي» يكشف أبرز إيجابيات «التأمين المشترك»

«البنك المركزي» يكشف أبرز إيجابيات «التأمين المشترك»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة