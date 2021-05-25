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راصد جوي: «القمر العملاق» سيكون في أقرب نقطة له من الأرض مساء الأربعاء

راصد جوي: «القمر العملاق» سيكون في أقرب نقطة له من الأرض مساء الأربعاء
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تواصل – فريق التحرير:

من المتوقع بمشيئة الله تعالى، أن يزين القمر العملاق سماء الجزيرة العربية والمملكة ، مساء اليوم الأربعاء.

وقال الراصد الجوي سامي الحربي، إن القمر العملاق بمشيئة الله اليوم الأربعاء ١٤ شوال ١٤٤٢هـ سيكون، يعني أن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض”.

وأضاف الحربي: “يعني ذلك أن القمر سيكون على موعد مع زيادة السطوع والحجم، وهو أمر غير ملاحظ عند عامة الناس إلا لمن لهم خبرة بذلك”.

وبحسب خبراء الفلك، فإن القمر العملاق سيزين سماء الليل مساء الأربعاء، ويظهر بنسبة تصل إلى 14% أكبر و30% أكثر سطوعًا من القمر الكامل العادى.

وأوضحوا أن سبب ذلك أن القمر سيكون في أقرب نقطة له في مداره مع الأرض، وعندما يتزامن ذلك مع اكتمال القمر يُعرف باسم القمر العملاق أو ما يعرف باسم “Super moon”.

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