تفتقر للاشتراطات الصحية.. مسالخ عشوائية تديرها عمالة مخالفة بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يُظهر قيام عمالة وافدة مخالفة بإدارة مسالخ بدائية بطريقة عشوائية شرق مدينة الرياض.

ويوضح المقطع قيام العمالة بإحداث مسالخ غير نظامية بشكل عشوائي تسبب تشوهاً بصرياً وبؤرة لنقل الأمراض بحي القادسية، حيث لا تهتم هذه العمالة لا بالنظافة ولا بصحة المستهلكين.

وأكد المقطع أن المسالخ التي تديرها العمالة تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث يتم وضع لحوم الذبائح على الأرض، واستخدام أدوات غير نظيفة وغير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف.

وطالب مواطنون من قاطني الحي أمانة الرياض بالتدخل لعلاج هذه الظاهرة العشوائية، وضبط المخالفين والمسؤولين عنها.