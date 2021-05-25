النيابة: «الخطف والاحتجاز» من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن جرائم الخطف تتحقق بممارسة الجاني لنشاط أو سلوك مادي ينطوي على استخدام الإكراه أو الخداع ينتج عنه انتزاع المخطوف من محيطه الأسري والاجتماعي، أو من بيئة ذويه أو القائمين على رعايته وقطع صلته بهم.

وتشمل هذه الجرائم احتجاز الأشخاص بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، موجب للمساءلة الجزائية المشددة، ويشمل ذلك كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.

وأوضحت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.