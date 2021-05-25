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عضو بـ«الشورى»: 80% من مساجد المملكة غير مشمولة بعقد الصيانة (فيديو)

عضو بـ«الشورى»: 80% من مساجد المملكة غير مشمولة بعقد الصيانة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو مجلس الشورى حسن الحازمي إن وزارة الشؤون الإسلامية اعترفت بأن 80% من المساجد، غير مشمولة بعقد الصيانة، وتعاني ضعف الصيانة والنظافة إلا بجهود المُحسنين.

 وأضاف في لقاء مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المدن الكبيرة مثل الرياض، لا تتضح بها هذه المشكلة، غير أن المدن الحدودية والقرى تظهر بها هذه المشكلة.

 وأشار إلى أنه من الضروري إيجاد حلول لهذه المشكلة.

 

 

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