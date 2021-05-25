«تقني» يوضح سبب وصول رسائل التحقق من جوجل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يفاجأ البعض من مستخدمي شبكة جوجل بوصول رسائل التحقق والتي تعني أن هناك من يحاول الدخول على حسابات المستفيد.

وأوضح الخبير التقني سمير الجنيد، سبب وصول رسائل التحقق من شبكة جوجل دون أن يتم طلبها.

وأضاف “بشكل شبه دوري تردنا رسائل تحقق من شبكة جوجل دون أن نطلبها، ويتبادر بذهننا مباشرة أنها محاولة اختراق لبريدك الإلكتروني في جيميل أو قناتك في يوتيوب، ولكن قد يكون الأمر غير ذلك”.

وأضاف سمير الجنيد “نفس الأمر قد يحدث مع شبكات أخرى مثل رسائل تويتر وفيسبوك”، موضحا أن الأمر غير مقلق وسبب ظهور هذه الرسائل تطبيقات جوجل التي تتطلب تسجيل الدخول والربط على حساب المستفيد في جوجل، وبالتالي تصل رسالة إلى جوالك للتأكيد.