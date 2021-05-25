«التعليم» تعلن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم للعام الدراسي المقبل 1443هـ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم في بيان صحفي اليوم أنه إشارة إلى الموافقة السامية على عودة التعليم حضوريًا وفق ما تتفق عليه وزارتا الصحة والتعليم، وذلك للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وبناء على الترتيبات الأولية، وتحقيقا للمصلحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:

أولا: عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني حضوريا إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بدءًا من موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل 1443هـ؛ مما يؤكد أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” من الآن، وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة تحقيقا لسلامة الجميع، وسيتم التحقق من ذلك من خلال تطبيقي “توكلنا” و”تباعد”، وسيكون ذلك متطلبا للدخول إلى جميع مباني الجهات التابعة لوزارة التعليم من المدارس الحكومية والأهلية، والجامعات الحكومية، والجامعات والكليات الأهلية، ومنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ثانيا: العودة لجميع طلبة الجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مقاعد الدراسة، مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.

ثالثا: أهمية التحصين بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″؛ وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة، وذلك لاستكمال إجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين في الجامعات والكليات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الدراسي المقبل 1443 هـ، والاطمئنان على صحة الجميع، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول.