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بالصور.. انطلاق مناورات «عين الصقر 2» بين القوات الجوية ونظيرتها اليونانية

بالصور.. انطلاق مناورات «عين الصقر 2» بين القوات الجوية ونظيرتها اليونانية
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تواصل – فريق التحرير:

 انطلقت اليوم الثلاثاء من قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي مناورات تمرين ” عين الصقر 2” .

 وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية“F-15C”وطائرات القوات الجوية اليونانية“F-16”، حيث تمحورت سيناريوهات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

 من جانبه أكد اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني قائد قاعدة الملك فيصل الجوية أن تمرين عين الصقر 2 يعد من التمارين الجوية الثنائية الواعدة للقوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية الصديقة حيث حققت النسخة الأولى والتي اقيمت في قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية نجاح على كافة الأصعدة الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية والذي من شأنه دعم استقرار الأمن الوطني للبلدين ويدعم أواصر التعاون العسكري المشترك للقوات المسلحة وذلك بتوحيد المفاهيم العملياتية والتكتيكية وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أنه سبق بداية التمرين عدة إجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك تم وضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية.

 وأضاف اللواء القحطاني أن هذا التمرين يهدف إلى تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها ، وتبادل الخبرات العسكرية لما فيه صالح البلدين الصديقين.

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