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تعرف على «صخرة النصلة» في تبوك.. عمرها آلاف السنين وتخفي لغزاً حير العلماء (صور)

تعرف على «صخرة النصلة» في تبوك.. عمرها آلاف السنين وتخفي لغزاً حير العلماء (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

صخرة النصلة أو “حصاة النصلة” تعد أحد الألغاز المثيرة للدهشة بشكل خاص وتقع في صحراء تيماء بِمحافظة تَبوك شمالَ المملكة العربية السعودية، والتي عجِزَ علم الجيولوجيا عن البتّ في أمرِها.

وبمجرد النظر إلى الصخرة، يمكنك رؤية مدى روعتها، فبالرغم من حجمها الضخم ، إلا أنها لا تزال واقفة على قواعد صغيرة مع وجود خط مستقيم بشكل مثالي يقسم الصخرة في المنتصف.

معلومات عن الصخرة

ويبلغ طول صخرة النصلة 8 أمتار، وتتكوّن الصخرة من مواد جيريّة وزيتيّة ورمليّة، وهي تُخْفي سرًّا حيّر المُؤرّخين والجيولوجيّين والسُيّاح، إذ تحومُ حَول هذه الصّخرة الكثير من الشّائعات والتّحليلات بسبب شَكْلِها الغريب، فهي تتكوّن أساسًا من حَجَرين ضخمَين يستندان بثبات على قاعدة صغيرة، ويفصل بينهُما شقٌّ مُستقيم مثالي، لدرجة أنّ البعض يعتقد أنّ هذا الخطّ رُسم باستعمال أشعّة اللّيزِر.

لغز حير العلماء

وفقًا للدراسات الجيولوجية، يعتقد أن الأرض تحركت قليلاً وتسببت في انقسام الصخرة إلى جزأين وزحزحتها بشكل بسيط ولكن دون أن تسقط أيا من الكتلتين، وهناك علماء يرجحون نظرية تأكل الجزء الأوسط من الصخرة نتيجة عوامل الحت والتعرية الطبيعية بفعل قوة الرياح والأمطار والرمال.

وبمعزلٍ عن كلّ التفسيرات العلميّة، لم يتوان بعض مُستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعي عن التكّهن بأنّ سُكّان الصّحراء القُدامى قد استخدموا أشعّة اللّيزر لقطع صخرة النّصلة.

وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لحدوث هذا الانقسام الغامض لا يزال غير معروف، إلا أنه بالتأكيد أحد أعظم عجائب العالم.

تاريخ صخرة النصلة

ووفقاً للأبحاث التي أجريت على هذه الظاهرة الطبيعية العجيبة، كانت المنطقة التي تقع فيها الصخرة مأهولة بالسكان منذ أكثر من ألف عام، حيث وجدت نقوش ورسوم صخرية لأشكال حيوانية متنوعة محفورة في بعض أجزاء الصخرة، وظلت هذه النقوش صامدة في وجه السنين وتقلباتها إلى يومنا هذا.

ولا يزال هذا الجزء من صحراء المملكة الذي كان في السابق مكاناً مهماً لطرق التجارة قيد الدراسة بحثًا عن بقايا أثرية، وحتّى اليوم، يسافر النّاس من جميع أنحاء العالم إلى مُحافطة تبوك لمُشاهدة هذه الصّخرة واكتشاف أسرارِها.

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