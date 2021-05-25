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6 من أفضل الأغذية الصيفية ذات الفوائد الخارقة

6 من أفضل الأغذية الصيفية ذات الفوائد الخارقة
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تواصل – وكالات:

من أجل التمتع في فصل الصيف عليك الحفاظ على رطوبة جسمك وتجنب الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى الحرص على إمداد جسدك باحتياجاته من الفيتامينات والأملاح الضرورية، وبإمكانك تحقيق ذلك من خلال التركيز على تناول الأطعمة الصيفية متعددة الفوائد والتي يمكن وصفها بـ”الخارقة” في القائمة التالية.

1- البطيخ
يعتبر البطيخ من أكثر الأطعمة الصيفية اللذيذة، والذي يحتوي على 92% ماء.

تناول البطيخ في فصل الصيف يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، أهمها:
الحفاظ على رطوبة الجسم بسبب كمية السوائل الموجودة فيه
تعزيز ذاكرتك ومزاجك
توفير العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والليكوبين
تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان وضغط الدم المرتفع.
تذكر أنه بالإمكان إدخال البطيخ إلى العديد من الوصفات الصحية المختلفة واللذيذة في فصل الصيف.

2- اللبن (الرائب)
هل تعلم أن شرب اللبن (الرائب) أخر اليوم المتعب والشاق والحار يساعدك في ترطيب الجسم وتخليصك من التعب؟

واللبن غني بالماء والكهارل (electrolytes)، التي تنعكس إيجاباً على صحتك من خلال:

ترطيب الجسم وإعادة توازن الاملاح فيه
يهدئ المعدة بعد تناول طعام حار ولاذع
يساعد في عملية الهضم
يقلل من التعرق والتعب وتشنج العضلات والغثيان وحتى الصداع
يعزز صحة البشرة لديك.
حاول تناول كوب واحد يومياً من اللبن هذا الصيف بدلاً من المشروبات السكرية.

3- الطماطم
تعتبر الطماطم من أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات إلى جانب طعمها اللذيذ، كما أن 95% من مكوناتها من الماء.

تناول الطماطم في فصل الصيف يساعدك في المحافظة على رطوبة الجسم ويحمي الجلد من مضار التعرض لأشعة الشمس بسبب محتواها من الليكوبين.

جدير بالذكر أن الطماطم تحتوي أيضاً على البوتاسيوم والفولات والألياف والمغنيسيوم والعديد من الفيتامينات المختلفة الضرورية لجسمك.

أضف شرائح من الطماطم الطازجة إلى الساندويشات أو قم بإعداد شوربة الطماطم اللذيذة.

4- الخيار
يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يجعله من أكثر الأطعمة الصديقة لك في فصل الصيف.

احتواء الخيار على انزيم يدعى (erepsin) يساعدك في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ككل ويحسن من عمليات الهضم وبالأخص خلال الصيف والأيام الحارة.

تناول الخيار يعمل على حمياتك من أضرار أشعة الشمس ويحمي بشرتك من التجاعيد بسبب محتواه من فيتامين C.

تأكد من إضافة الخيار إلى السلطة يومياً.

5- المانجو
طعمها اللذيذ سيبقيك نشطاً خلال فصل الصيف الحار.

المانجو تحتوي على كميات عالية من فيتامين A وC وE الذين يلعبون دوراً كبيراً في الحفاظ على صحتك بشكل عام.

من الممكن تناول المانجو أو إضافتها إلى عصير الفواكه الخاص بك والتمتع بفوائدها العديدة.

6- ماء جوز الهند
يعتبر واحداً من أهم السوائل التي يجب تناولها في فصل الصيف، فإلى جانب طعمه اللذيذ، يعود أيضاً بالفائدة على صحتك.

ماء جوز الهند يساعدك في استعادة نشاطك وترطيب جسمك وإعادة توازن المعادن والأملاح، كما أنه يساهم في فقدان الوزن الزائد.

حاول تناول ماء جوز الهند صباياً لتعزيز صحة الرئتين والعينين والكلى والدورة الدموية.

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