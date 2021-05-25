الإبل السائبة على الطريق.. حوادث دامية ومطالب بمواقف حاسمة (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

تشكل الإبل السائبة خطراً داهماً على سالكي الطريق وقائدي المركبات لاسيما في ساعات الليل، وكم من حادث وقع على كثير من الطرق، وأطفال يتمت وأرواح أزهقت بسبب إهمال بعض رعاة الإبل، وتركها ترعى في الصحاري والبراري وتعبر الطرق وحدها دونما حسيب ولا رقيب.

جمل يستقر مكان السائق

قبل أشهر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادث تصادم على طريق “حائل – جبه” بين سيارة ومجموعة من الإبل السائبة.

وأظهر الفيديو أحد الجمال النافقة وقد استقر داخل السيارة من قوة الاصطدام، إذ دخل الجمل في السيارة واحتل مكان السائق الذي نجا – بفضل الله- من الحادث، كما أسفر الحادث عن نفوق عدة جمال في نفس المكان بسبب التصادم.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور كانت قد حذّرت في وقت سابق أصحاب الحيوانات من تركها على حرم الطرق، ووضعت غرامات مالية على المخالفين.

حادث مروع بحفر الباطن

وقبل أسابيع أيضاً تسبب قطيع من الإبل السائبة على طريق حفر الباطن الرياض في وفاة مقيم من الجنسية المالية بعد أن اصطدم بها وكان معه 2 من أبنائه وابن شقيقه وابن شقيقته.

وفي التفاصيل ذكر لقمان التمبتكي ابن أخت المتوفي أنه في مساء رابع أيام العيد وقع الحادث بعد كوبري مدينة الملك خالد العسكرية بعد أن تفاجأ بقطيع من الإبل يقطع الطريق السريع ليرتطم بها ومن ثم انحراف المركبة إلى خارج الطريق لتستقر بين الرمث والكثبان الرميلة والصخور.

وبين التمبتكي أن خاله لديه 6 أبناء 4 منهم قاصران آخرهما وُلد في شهر رمضان الماضي، مطالبًا الجهات المعنية بفرض عقوبات صارمة على أصحاب الإبل السائبة التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وفاة رضيع وخادمة بسبب الإبل السائبة

وفي حفر الباطن أيضا، وبالتحديد في شهر يونيو من العام 2019، اعترضت مجموعة من الإبل السائبة، الطريق الرابط بين محافظة حفر الباطن والسفانية؛ مركبة عائلة مما تتسبب في وفاة طفل رضيع وخادمة وإصابة أفراد الأسرة، في حادث مروري مروع.

وكان الابن الأكبر، 20 عاماً، يقود مركبة من نوع “جمس يوكن”، ليفاجأ بقطيع من الإبل السائبة تعترضهم، ولم يستطع تفاديها؛ ليقع الحادث المفجع، وتتوفى الخادمة البنغلاديشية على الفور.

كما تعرض شاب، 17 عاماً، لإصابة بليغة يرقد بسببها في العناية المركزة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن؛ فيما تعرضت الأم لكسر في اليد وكدمة في الرقبة، وإصابات متفرقة للابنة (21 عاماً) وشقيقتيها وأخيهم الطفل بعمر سنتين.

وتعرض السائق لإصابات بسيطة، فيما نُقل رضيع بعمر 9 أشهر إلى مستشفى الحفر، وتوفي لاحقاً متأثراً بإصابته.

إبل تصطدم بحافلة معتمرين

وفي عام 2019 اصطدمت إبل سائبة بحافلة تقل معتمرين من الأردن، وتسبب الحادث في حالات وفاة وإصابات بين المعتمرين.

وتابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك حينها حادث اصطدام حافلة أردنية بعدد من الإبل السائبة مساء أمس الجمعة على طريق تيماء – تبوك أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة، وأسفر عن وفاة راكبين ووقوع إصابات لعدد من الركاب.

ووجه سموه الجهات ذات العلاقة كافة بسرعة تقديم العون والاهتمام الكامل والعناية الصحية لجميع الركاب لحين عودتهم سالمين لبلادهم بإذن الله تعالى، معربا عن صادق مواساته لأسر المتوفين، وسائلا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه.

أمانة العاصمة المقدسة تصادر الإبل السائبة

وقبل أشهر صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة الإبل السائبة في المناطق السكنية في الراشدية التي تشكل خطورة على مرتادي الطرق،

وخصصت الأمانة فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين .

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، وناشدت المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين .