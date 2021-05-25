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تقرير يكشف تجنيد مليشيا الحوثي لـ30 ألف طفل للزج بهم في جبهات القتال (فيديو)

تقرير يكشف تجنيد مليشيا الحوثي لـ30 ألف طفل للزج بهم في جبهات القتال (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير مصور نشرته قناة “الإخبارية” عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن بتجنيد آلاف الأطفال.

وأوضح التقرير أن الميلشيا الإرهابية عملت على تجنيد 30 ألف طفل، وهي للحالات التي رصدت فقط، بينما هناك حالات لم ترصد تمثل أضعاف هذا الرقم.

وأشار التقرير إلى أن المراكز الصيفية كانت بؤرة لتجنيد وحشد الأطفال، فيما كثفت المليشيا من نشاطاتها لتشمل جميع أحياء العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم من أجل تسميم أفكار الأطفال للقتال في صفوف المليشيا.

من جانبه، قال فهمي الزبيرى مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان، إنه على مدار الثلاث سنوات الماضية تم رصد 5200 حالة تجنيد للأطفال في أمانة العاصمة فقط.

وأكد” الزبيري” أنه يتم استخدام الأطفال في الجبهات القتالية والزج بهم في العمليات العسكرية.

 

 

 

 

 

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