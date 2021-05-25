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بتداولات 10 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10448 نقطة

بتداولات 10 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10448 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 129.49 نقطة ليقفل عند مستوى 10448 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 319 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 397 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، والرياض، والإنماء طوكيو م، وتبوك الزراعية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تهامة، وأملاك، والمواساة، وجبسكو، وفرة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.43%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، والإنماء، وتبوك الزراعية ، والإنماء طوكيو م هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 31.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24267.95 نقطة، وبتداولات بلغت 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 516 ألف سهم تقاسمتها 1732 صفقة.

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