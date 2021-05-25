إحالة 9 مواطنين لـ«الداخلية» جمعوا تبرعات لحفر آبار خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إحالة 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة، بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الإحالة تمت بعد أن رصدت الوزارة إنشاءهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم، ونشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم، بزعم أنها مرخصة من الوزارة.

وأكدت “التجارة” على أن الجهة المعتمدة والمخول لها العمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.