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أمانة جازان تنزع ملكية 67 عقاراً بمحافظة صبيا

أمانة جازان تنزع ملكية 67 عقاراً بمحافظة صبيا
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تواصل – واس:

قامت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا بنزع ملكية عدداً من العقارات المحيطة بالسوق الداخلي بالمحافظة “وسط البلد”، الذي يعد من أكبر وأقدم الأسواق بمنطقة جازان.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري، أن عدد العقارات التي تمت نزع ملكيتها وإزالتها بلغت 67 عقاراً والواقعة على طريقي الملك فيصل والملك خالد، وتم صرف أكثر من 50 مليون ريال تعويضاً لأصحاب العقارات الموجودة على تلك الشوارع، منها 46 عقاراً بطريق الملك فيصل بقيمة إجمالية 29 مليون ريال بنسبة إنجاز بلغت 95%، و 21 عقاراً بطريق الملك خالد بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون ريال وبنسبة إنجاز بلغت 55%.

وبين الدغريري أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال نزع المواقع المدرجة تمهيداً لاستكمال المتبقي لتنفيذ مشروعات نزع الملكية للعقارات التي تعترض خط التنظيم “وسط البلد” ، وذلك ضمن خطة متتابعة لتنفيذ شارع الملك فيصل وشارع الملك خالد وربطها بالطرق الرئيسة، وذلك من أجل معالجة العشوائية وتسهيل الحركة المرورية وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات والممرات لخدمة المتسوقين.

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