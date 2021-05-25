«التأمينات» تحدد شرط إضافة مواطن إلكترونياً.. وتوضح الخطوات

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرطا وحيدا لإضافة مشترك سعودي.

وخاطبت التأمينات أصحاب العمل بقولها: “لتسجيل مشترك سعودي يلزم إثبات وجود العلاقة التعاقدية من خلال توثيق العقد”.

وأشارت إلى أن الخطوات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإضافة مشترك سعودي إلكترونياً تتضمن تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، ثم الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي، واستكمال البيانات الخاصة بالمشترك, ثم الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر توثيق العقد، و استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ.

وأضافت التأمينات أن العقد سيتم إرساله للعامل متضمناً 3 خيارات وهي (تجاهل العقد، رفض العقد، والموافقة على العقد) ولا بد من موافقته لإتمام التوثيق.