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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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صرف 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير

صرف 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير
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تواصل – واس:

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم الثلاثاء، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان المنصرم بمبلغ 6.287.620 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 3.345.045 ريالا للطلاب، و 2.942.575 ريالا للطالبات، بعد أن تم إعدادها من قبل إدارة خدمات الطلاب.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري أنه تم إيداع المبالغ بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، داعياً الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة الحسابات البنكية للتأكد من الإيداع.

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