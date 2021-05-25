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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع المملكة و4 دول أخرى

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع المملكة و4 دول أخرى
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع المملكة العربية السعودية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تعليقها بسبب وباء فيروس كورونا.

وسيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع من موسكو إلى جدة، إضافة إلى رحلة واحدة في الأسبوع من كل من غروزني ومحج قلعة إلى جدة. وبإمكان الشركات الأجنبية تنفيذ نفس العدد من الرحلات من جدة إلى روسيا.

يذكر أن روسيا استأنفت حتى يوم أمس الاثنين الرحلات مع 25 دولة، بينها مصر وقطر والإمارات وألمانيا والهند وفنزويلا وسويسرا واليابان وغيرها.

وهناك أيضا 3 دول تم تعليق الرحلات معها حتى 1 يونيو المقبل بعد فترة من استئنافها بسبب تردي الوضع الوبائي، وهي بريطانيا التي تم تعليق الرحلات معها منذ ديسمبر الماضي، وتنزانيا وتركيا (منذ أبريل الماضي).

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