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«أمن الدولة»: مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة لإيصال التبرعات للخارج

«أمن الدولة»: مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة لإيصال التبرعات للخارج
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت رئاسة أمن الدولة أن مركز الملك سلمان للإغاثة، هو الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات إلى خارج المملكة.

وأوضحت أنه يمكن التبرع لدعم الأعمال الإنسانية والخيرية خارج المملكة من خلال المركز فقط، ويعمل المركز على دعم المجتمعات المنكوبة والمتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناتهم.

وكانت رئاسة أمن الدولة قد حذرت من التبرع عبر الجهات الغير الرسمية أو الغير مُعتمدة؛ وذلك تعزيزاً لسلامة العمل الخيري.

وأوضحت أن التبرع عبر الجهات والمنصات المُعتمدة يُساهم في تعزيز الموثوقية، وتفعيل الطرق الآمنة للتبرع.

كما حذرت مؤخراً من رسائل لجهات خارجیة مجهولة تقوم بإنشاء مواقع إلكترونیة وتدعو لجمع أموال أو تبرعات للمساھمة في العمل الخیري خارج المملكة.

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