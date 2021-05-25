الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 11 منطقة

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 11 منطقة
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

نجم البطين

من جانبه، أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء، أول أيام نجم “البطين”، وهو النجم الثاني من نجوم الثريا والنجم السابع من نجوم فصل الربيع وآخرها.

وقال الحصيني: “عدد أيام نجم البطين 13 يوما، أجواءه حارة نهارا، ويعتبر من مواسم الأمطار لكنه قليل المطر عدا المناطق الجنوبية والغربية من المملكة”.

وأضاف: “يجف فيه العشب، وفيه بداية نشاط رياح البوارح التي غالبا تتأثر بها منطقة الخليج العربي وشرق منطقتي القصيم والرياض”.

وتابع: “البطين من النجوم الشامية، يحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، وتجنى فيه باكورة البطيخ -الحبحب-، وتزداد فيه حاجة الاشجار للماء بسبب الحرارة وقلة الرطوبة، ويغرس فيه قصب السكر”.

مواد ذات صلة

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وسماء غائمة ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وسماء غائمة ورياح نشطة بعدة مناطق

شاهد.. هطول أمطار على محافظة الطائف

شاهد.. هطول أمطار على محافظة الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في الطائف

توقعات طقس الغد.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>