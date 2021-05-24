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لنوم هادئ بعيداً عن الأرق .. طبيب يحذر من تناول القهوة في هذا التوقيت

لنوم هادئ بعيداً عن الأرق .. طبيب يحذر من تناول القهوة في هذا التوقيت
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تواصل – فريق التحرير:

حذر أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من شرب القهوة بعد الساعة الخامسة مساءً.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، إن شرب القهوة بعد 5 مساءً يعرض الشخص للأرق وعدم الحصول على قسط كاف من النوم.

وأكد الخضيري أن شعوب العالم تشرب القهوة في الصباح، ونادراً بعد الظهر، ولا يشربونها بعد الساعة الخامسة مساءً.

جدير بالذكر أن الدراسات أثبتت أن تناول القهوة (الكافيين) قبل موعد النوم بست ساعات يقلل عدد ساعات النوم ساعة واحدة، وقد يسبب تناول كميات كثيرة من الكافيين الأرق والذي قد يظهر على شكل صعوبة فى الذهاب فى النوم أو فى البقاء نائماً، ويكون تأثير الكافيين أقوي فى كبار السن لأن أجسامهم تحتاج وقت أطول للتخلص منه

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