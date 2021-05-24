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تسريع مقاطع الصوت.. ميزة جديدة في «واتساب» النسخة التجريبية

تسريع مقاطع الصوت.. ميزة جديدة في «واتساب» النسخة التجريبية
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تواصل – فريق التحرير:

أصبح الآن بإمكان مستخدمي تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، الاستفادة من ميزة تسريع مقاطع الصوت.

وأعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، عن وصول وصول تحديث جديد لتطبيق Whatsapp في الابستور يضيف ميزة تسريع المقاطع الصوتية.. 1x, 1.5x, 2x”.

وأضاف عبدالعزيز الرشيد، أن هذه الميزة مفيدة جداً لمن لديهم رسائل صوتية طويلة جداً حيث ستساهم في توفير الوقت والجهد بتسريع وقت تشغيل المقاطع الصوتية.

ومن المزايا المفيدة التي يتيحها واتساب أيضاً، ميزة حذف الرسائل تلقائيًا من واتساب أو ميزة الرسائل المؤقتة.

وتتيح هذه الميزة التخلص من المحادثات المتراكمة في التطبيق تلقائياً بعد فترة زمنية محددة.

وتحذف الميزة الرسائل تلقائيًا من واتساب في غضون سبعة أيام، بمجرد تفعيل الخاصية التي أصبحت متاحة في إصداري تطبيق التراسل على هواتف آيفون وأندرويد، فيما لن تؤثر على الرسائل النصية المرسلة أو المستلمة قبل تمكين الإعداد الخاص بها داخل التطبيق.

خطوات تفعيل الخدمة
تتمثل خطوات تفعيل رسائل واتساب المؤقتة في التالي:

– افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.
– انقر على جهة الاتصال التي تريد تفعيل الخاصية لها.
– اضغط على اسم جهة الاتصال، أعلى نافذة الدردشة لفتح صفحة المعلومات الخاصة بها، ثم مرر لأسفل بحثا عن خيار “الرسائل المؤقتة Temporary Messages” .

– من صفحة تنشيط الميزة حدد خيار “تفعيل” ولإلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار “غير نشط” في هذه الخطوة.

وللتأكد من تفعيل الخدمة ارجع مرة أخرى لنافذة الدردشة لجهة الاتصال ذاتها، وستجد رمزاً صغيراً يظهر أسفل صور الملف الشخصي للمستخدم يشبه المؤقت، مما يشير لتفعيل خاصية حذف الرسائل.

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