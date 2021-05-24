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القوات اليونانية المشاركة في تمرين «عين الصقر 2» تصل المملكة

القوات اليونانية المشاركة في تمرين «عين الصقر 2» تصل المملكة
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تواصل – واس:

وصلت اليوم إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في تمرين عين الصقر 2 , الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي, حيث كان في استقبالهم قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني.

وأكد اللواء الطيار الركن القحطاني أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، موكداً أهمية التمرين الذي ينفذ في نسختة الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

 

 

 

 

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