الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أستاذ في اللغة يحذر من الاندفاع لتعليم لغة ثانية للأطفال في سن مبكرة (فيديو)

أستاذ في اللغة يحذر من الاندفاع لتعليم لغة ثانية للأطفال في سن مبكرة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

يطمح الآباء والأمهات في تعليم أبنائهم وبناتهم أكثر لغة لاسيما في سنوات حياتهم الأولى، ومرحلة ما قبل المدرسة لمساعدته في الدراسة وحياته بعد ذلك، ولكن ما هو السن المناسب لتعليم الطفل اللغة الثانية.

وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الرحمن السلمي رئيس مركز التميز البحثي للغة العربية لبرنامج “الراصد”: “إن هناك الكثير من الدراسات أن الطفل لديه استعداد للتعلم من السنة الثالثة إلى السنة السابعة، وتبلغ ذروة امتلاك المهارات اللغوية في سن السابعة”.

وأضاف السلمي، أن هناك دراسات تؤكد على أن تعلم الأطفال في سن مبكرة لغة ثانية يساعدهم على عملية الإبداع، لأن علمية تعلم اللغة تكسب الدماغ عدد من المهارات الأساسية، وربما امتلاك الأطفال لهذه اللغة يشعرهم بنوع من الثقة في النفس والطلاقة في الكلام.

وتابع ينبغي أن في الحقيقة أن يكون تعلم اللغة الثانية أو الثالثة أن يكون بعد أن يتم تعلم اللغة الأم بأساسياتها ومهاراتها الأساسية اللازمة.

وأشار الدكتور عبد الرحمن السلمي إلى أن تزاحم اللغات في سن مبكرة ربما يؤدي إلى ضعف هذه اللغات، واللغة الأم وهي اللغة العربية لدينا ينبغي التركيز عليها حتى سن الخامسة، وبعد الخامسة من الأمور الجيدة يمكن تعليم الأطفال لغة ثانية وينبغي أن تُدرس بطريقة جيدة.

 

مواد ذات صلة

التعليم تصدر تقويم العام الدراسي الجديد 1443 هـ .. فصلان دراسيان كالمعتاد

التعليم تصدر تقويم العام الدراسي الجديد 1443 هـ .. فصلان دراسيان كالمعتاد

مصادر: إعادة مسمى مدير المدرسة والموجه الطلابي بدءاً من العام المقبل

مصادر: إعادة مسمى مدير المدرسة والموجه الطلابي بدءاً من العام المقبل

«التعليم» توجه بإنهاء أعمال المدارس على «منصة مدرستي» وتقييم «التعليم عن بعد»

«التعليم» توجه بإنهاء أعمال المدارس على «منصة مدرستي» وتقييم «التعليم عن بعد»

«التعليم»: تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث.. تعرّف على الشروط

«التعليم»: تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث.. تعرّف على الشروط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>