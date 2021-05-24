في خطوة واحدة.. جوجل كروم يحل مشكلة سرقة كلمة المرور

تواصل – وكالات:

أضافت شركة جوجل لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا خاصية جديدة إلى برنامجها لتصفح الإنترنت جوجل كروم تتيح حل مشكلة كلمات المرور الخاصة بالمستخدم في العديد من الخدمات والمواقع والتي تمت قرصنتها في خطوة واحدة.

وحسبما أعلنت الشركة خلال مؤتمر مطوري تطبيقات “جوجل آي/أو”، فإنه عند رصد كلمة مرور ضعيفة أو تعرضت للقرصنة، سيقوم المساعد الرقمي “جوجل أسيستنت” بإظهار زر “تغيير كلمة المرور” أمام المستخدم.

وستبدأ جوجل بتوفير الخاصية الجديدة لإصدار كروم للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في الولايات المتحدة، على أن تبدأ توفيرها تباعا في مختلف إصدارات كروم على مستوى العالم.

في الوقت نفسه فإن هذه الخاصية ستعمل فقط مع موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعدد صغير من المواقع الأخرى في البداية.

ويحتاج المستخدم إلى تفعيل خاصية “متابعة كلمة المرور” في إعدادات المتصفح كروم.

يأتي ذلك فيما تحذر برامج تصفح الإنترنت المعتادة المستخدم عندما يتم رصد كلمة المرور الخاصة به ضمن قائمة كلمات المرور التي تعرضت للقرصنة، وفي هذه الحالة سيتيح متصفح كروم للمستخدم حل المشكلة من خلال النقر على زر واحد.