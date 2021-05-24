الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

في خطوة واحدة.. جوجل كروم يحل مشكلة سرقة كلمة المرور

في خطوة واحدة.. جوجل كروم يحل مشكلة سرقة كلمة المرور
0

تواصل – وكالات:

أضافت شركة جوجل لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا خاصية جديدة إلى برنامجها لتصفح الإنترنت جوجل كروم تتيح حل مشكلة كلمات المرور الخاصة بالمستخدم في العديد من الخدمات والمواقع والتي تمت قرصنتها في خطوة واحدة.

وحسبما أعلنت الشركة خلال مؤتمر مطوري تطبيقات “جوجل آي/أو”، فإنه عند رصد كلمة مرور ضعيفة أو تعرضت للقرصنة، سيقوم المساعد الرقمي “جوجل أسيستنت” بإظهار زر “تغيير كلمة المرور” أمام المستخدم.

وستبدأ جوجل بتوفير الخاصية الجديدة لإصدار كروم للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في الولايات المتحدة، على أن تبدأ توفيرها تباعا في مختلف إصدارات كروم على مستوى العالم.

في الوقت نفسه فإن هذه الخاصية ستعمل فقط مع موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعدد صغير من المواقع الأخرى في البداية.

ويحتاج المستخدم إلى تفعيل خاصية “متابعة كلمة المرور” في إعدادات المتصفح كروم.

يأتي ذلك فيما تحذر برامج تصفح الإنترنت المعتادة المستخدم عندما يتم رصد كلمة المرور الخاصة به ضمن قائمة كلمات المرور التي تعرضت للقرصنة، وفي هذه الحالة سيتيح متصفح كروم للمستخدم حل المشكلة من خلال النقر على زر واحد.

مواد ذات صلة

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في «جوجل كروم»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في «جوجل كروم»

تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن عدة ثغرات في متصفح «جوجل كروم»

تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن عدة ثغرات في متصفح «جوجل كروم»

«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن ثغرة في «جوجل كروم».. ويوضح طريقة معالجتها

«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن ثغرة في «جوجل كروم».. ويوضح طريقة معالجتها

إضافة جديدة لمتصفح «جوجل كروم» تتيح تسجيل الشاشة والصوت والصورة

إضافة جديدة لمتصفح «جوجل كروم» تتيح تسجيل الشاشة والصوت والصورة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة