الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وسماء غائمة ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وسماء غائمة ورياح نشطة بعدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم  غد الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، والجوف، والشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في تبوك.

مواد ذات صلة

شاهد.. هطول أمطار على محافظة الطائف

شاهد.. هطول أمطار على محافظة الطائف

تشمل مناطق بالمملكة.. توقعات بأجواء حارة قياسية تضرب العالم والجزيرة العربية

تشمل مناطق بالمملكة.. توقعات بأجواء حارة قياسية تضرب العالم والجزيرة العربية

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في الطائف

«الحصيني» يتوقع انخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع

«الحصيني» يتوقع انخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>